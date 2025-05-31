«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — считает он.
В качестве примера полковник в отставке привёл недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, касающееся возможных поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По мнению Бода, это отражает текущую стратегию.
При этом канцлер вводит в заблуждение, так как Германия не обладает полномочиями принимать такие решения самостоятельно, подчеркнул Жак Бод. Он добавил, что любые поставки дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, требуют согласования на международном уровне, чего в данном случае не происходит.
А ранее стало известно, что Россия помешала реализации европейского плана по вводу войск на Украину. Как отмечает издание InfoBRICS, ЕС и Великобритания не решаются на такой шаг самостоятельно из-за страха. Кроме того, США создают сложности для реализации европейской инициативы по развёртыванию войск на украинской территории.