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Полковник Бод: Евросоюз готов применить крайние меры для поддержки Украины

Лидеры Европейского союза, осознавая нарастающие сложности на украинском фронте, могут предпринять беспрецедентные шаги ради поддержки Киева. Об этом заявил отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бод в интервью на YouTube-канале Glenn Diesen.

Источник: Life.ru

«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — считает он.

В качестве примера полковник в отставке привёл недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, касающееся возможных поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По мнению Бода, это отражает текущую стратегию.

При этом канцлер вводит в заблуждение, так как Германия не обладает полномочиями принимать такие решения самостоятельно, подчеркнул Жак Бод. Он добавил, что любые поставки дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, требуют согласования на международном уровне, чего в данном случае не происходит.

А ранее стало известно, что Россия помешала реализации европейского плана по вводу войск на Украину. Как отмечает издание InfoBRICS, ЕС и Великобритания не решаются на такой шаг самостоятельно из-за страха. Кроме того, США создают сложности для реализации европейской инициативы по развёртыванию войск на украинской территории.