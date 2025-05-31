А ранее стало известно, что Россия помешала реализации европейского плана по вводу войск на Украину. Как отмечает издание InfoBRICS, ЕС и Великобритания не решаются на такой шаг самостоятельно из-за страха. Кроме того, США создают сложности для реализации европейской инициативы по развёртыванию войск на украинской территории.