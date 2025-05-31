Великобритания намерена объявить Россию угрозой для себя

Великобритания готовится опубликовать стратегический обзор обороны, в котором Россия будет обозначена как «непосредственная и насущная» угроза национальной безопасности.
Согласно информации The Guardian, 130-страничный документ, подготовленный советниками премьер-министра Кира Стармера, оценивает текущие военные риски как наиболее серьезные со времен окончания холодной войны.
В отчете подчеркивается, что, несмотря на киберугрозы со стороны России, Великобритания не находится с ней в состоянии войны. Китай в документе характеризуется как «сложный и неизменный вызов», требующий особого внимания. Публикация обзора ожидается в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Трамп не определился с позицией по санкциям против России.