Немецкий канцлер Фридрих Мерц доказывает, насколько слабы в настоящий момент европейские лидеры. Он продолжает соревноваться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером, «кто может быть жестче против РФ». Об этом пишет портал Strategic Culture.