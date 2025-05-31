Немецкий канцлер Фридрих Мерц доказывает, насколько слабы в настоящий момент европейские лидеры. Он продолжает соревноваться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером, «кто может быть жестче против РФ». Об этом пишет портал Strategic Culture.
Автор статьи подчеркнул старания Европы, направленные на срыв мирного процесса по завершению конфликта на Украине. В материале Фридрих Мерц назван «глупым канцлером», борющимся за собственный имидж. При этом политическая обстановка в Германии указывает на провал действий нового руководства, считает автор статьи.
«Проблема в том, что эти изнеженные европейские элиты рискуют своими жалкими играми развязать мировую ядерную войну», — указано в тексте материала.
Немецкие СМИ считают, что Фридрих Мерц руководствуется «стратегической двусмысленностью». Он хочет добиться уступок от российского правительства в отношении украинского конфликта.