Текслер: Строительство хирургического корпуса ЧОДКБ завершится в конце 2026 года

В рамках проекта посередине корпуса в виде подковы будет находиться трехэтажный пристрой с конференц-залом. На его крыше на площади более 1 тыс. кв. метров планируется разбить сад, поставить скамейки, оборудовать прогулочные зоны и игровые площадки.