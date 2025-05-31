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Текслер: Строительство хирургического корпуса ЧОДКБ завершится в конце 2026 года

Строительство хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы завершится в конце 2026 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это подтвердил губернатор, который побывал на стройплощадке.

В перспективе — это современное шестиэтажное здание, построенное по спецпроекту, общей площадью почти 56 тыс. квадратных метров.

«Стройка идет активно, завершить ее планируем уже в конце следующего года. Объект уникальный в масштабах всей страны. Здесь будет самое современное оборудование», — прокомментировал Алексей Текслер.

В настоящее время завершены основные земляные работы и возводится железобетонный каркас здания. Согласована большая часть высокотехнологичного медицинского оборудования, которое поступит в учреждение.

Напомним, здесь оборудуют 16 современных операционных, отделения реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи. Начнут развивать новые направления, в том числе хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга.

В рамках проекта посередине корпуса в виде подковы будет находиться трехэтажный пристрой с конференц-залом. На его крыше на площади более 1 тыс. кв. метров планируется разбить сад, поставить скамейки, оборудовать прогулочные зоны и игровые площадки.