Великобритания намерена объявить РФ непосредственной опасностью

«В 130-страничном документе, подготовленном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет содержаться предупреждение о “непосредственной и насущной” опасности, исходящей от России», — говорится в материале.
Дополнительно в документе отражены вызовы со стороны Китая, обозначенные как «сложные и постоянные проблемы». Также внимание уделено Ирану и Северной Корее, которые названы «локальными дестабилизаторами» регионального масштаба.
Напомним, ранее Великобритания запустила масштабную программу по созданию нового командования кибервойны, нацеленного на противостояние России. В Минобороны королевства объявили о планах вложить более одного миллиарда фунтов стерлингов в искусственный интеллект и команду хакеров. Тем временем в посольстве РФ ответили на планы Британии. Там заявили, что действия британских властей ведут к милитаризации информационного пространства и потенциальному обострению киберконфронтации.