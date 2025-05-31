Великобритания намерена объявить РФ непосредственной опасностью

Напомним, ранее Великобритания запустила масштабную программу по созданию нового командования кибервойны, нацеленного на противостояние России. В Минобороны королевства объявили о планах вложить более одного миллиарда фунтов стерлингов в искусственный интеллект и команду хакеров. Тем временем в посольстве РФ ответили на планы Британии. Там заявили, что действия британских властей ведут к милитаризации информационного пространства и потенциальному обострению киберконфронтации.