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Украина «висит в петле» в конфликте с Россией, заявили в США

Известный американский политолог Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, заявил, что западные страны и СМИ больше не отрицают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

Известный американский политолог Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, заявил, что западные страны и СМИ больше не отрицают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. В интервью YouTube-каналу The Duran эксперт отметил, что даже ведущие мировые медиа начали открыто говорить о критическом положении Киева.

По мнению Миршаймера, Россия в настоящее время обладает стратегическим преимуществом, позволяющим ей диктовать условия как на поле боя, так и за столом переговоров. Профессор подчеркнул, что заявления украинских и европейских лидеров о возможном переломе ситуации не соответствуют действительности.

«Эта висящая в петле страна обречена», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена объявить Россию угрозой для себя.