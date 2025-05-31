Украина «висит в петле» в конфликте с Россией, заявили в США

По мнению Миршаймера, Россия в настоящее время обладает стратегическим преимуществом, позволяющим ей диктовать условия как на поле боя, так и за столом переговоров. Профессор подчеркнул, что заявления украинских и европейских лидеров о возможном переломе ситуации не соответствуют действительности.