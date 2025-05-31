Автор статьи подчеркивает, что именно европейские политики делают все возможное, чтобы сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В условиях внутреннего политического кризиса и провалов в управлении странами, эти лидеры, по мнению издания, стремятся поддерживать имидж сильных и решительных, даже ценой риска обострения ситуации.