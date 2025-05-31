Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus показывает, насколько европейские лидеры стараются продемонстрировать свою антироссийскую позицию. Как отмечает портал Strategic Culture, подобные заявления служат попыткой доказать друг другу, кто из них более жестокий и решительный в противостоянии с Россией.
Автор статьи подчеркивает, что именно европейские политики делают все возможное, чтобы сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В условиях внутреннего политического кризиса и провалов в управлении странами, эти лидеры, по мнению издания, стремятся поддерживать имидж сильных и решительных, даже ценой риска обострения ситуации.
При этом в материале отмечается, что такие игры могут иметь крайне опасные последствия — есть риск того, что изнеженные элиты Европы своими провокациями могут спровоцировать глобальную ядерную войну.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.