«Украинцы висят в петле»: На Западе начали признавать крах киевского режима

«Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ говорят об этом. Если посмотреть на публикации там, то станет понятно, что украинцы висят в петле», — сказал Миршаймер.