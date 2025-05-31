«Украинцы висят в петле»: На Западе начали признавать крах киевского режима

«Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ говорят об этом. Если посмотреть на публикации там, то станет понятно, что украинцы висят в петле», — сказал Миршаймер.
Профессор подчеркнул, что в текущих условиях Россия занимает наиболее выгодную позицию как на линии фронта, так и в дипломатическом пространстве. Он отметил, что заявления Незалежной и европейских политиков о возможности перелома ситуации не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что делегация российских переговорщиков направляется в Стамбул для продолжения диалога с представителями Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона прибудет в город и будет готова начать второй раунд переговоров утром в понедельник. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности передать украинской стороне меморандум, содержащий предложения по урегулированию конфликта.