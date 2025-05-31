Эрдоган призвал к встрече Путина и Зеленского «без промедления»

«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями [в Стамбуле] проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу, и что это необходимо сделать без промедления», — сказано в сообщении в соцсети X.