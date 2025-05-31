Эрдоган призвал к встрече Путина и Зеленского «без промедления»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил надежду на его встречу с президентом России Владимиром Путиным «без промедления» после переговоров в Стамбуле. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, события региональной и глобальной повестки, отметили там.
«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями [в Стамбуле] проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу, и что это необходимо сделать без промедления», — сказано в сообщении в соцсети X.
Зеленский со своей стороны назвал прошедший разговор с Эрдоганом «хорошим и содержательным».
«Обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и при каких условиях Украина готова принять в ней участие. Также обсуждалась возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов», — написал он в телеграм-канале.
Турция, как и в 2022 году, принимает прямые переговоры России и Украины. 16 мая они возобновились в Стамбуле спустя три года, второй раунд должен пройти 2 июня.
Встреча президентов США, Украины и России возможна при достижении результатов на переговорах в Стамбуле, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Глава турецкого МИДа Хакан Фидан допускал «определенный прогресс» на предстоящих переговорах и встречу президента США Дональда Трампа, Зеленского и Путина в случае успешного завершения переговорного этапа. Он также говорил о наличии у Анкары «формул урегулирования» конфликта и называл решающим фактором контроль за соблюдением режима долгосрочного прекращения огня. И российская, и украинская делегации подтвердили готовность прибыть в Стамбул 2 июня.