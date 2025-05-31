Британское правительство в новом стратегическом обзоре вопросов обороны назовет Россию насущной угрозой для государства. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на документ.
В документе 130-страниц, его составили трое советников британского премьера Кира Стармера, отмечает издание. По его данным, в обзоре будет содержаться предупреждение о «непосредственной и насущной» опасности, исходящей от России. Вывод сделан в значительной степени на основе анализа событий на Украине, уточняет The Guardian.
Кроме того, в документе как «изощренная и затяжная проблема», будет упомянут Китай. В обзоре речь также будет идти о двух меньших «региональных разрушителях» — Иране и Северной Корее.
В обзоре, по данным The Guardian, также будет указано, что Великобритания столкнулась с «новой эпохой угроз», в которую дроны, искусственный интеллект и другие технологии меняют способы ведения боевых действий сильнее, чем когда-либо за всю историю. Авторы документа заявят о самой высокой военной угрозе стране со времен окончания холодной войны.
В марте ЕС назвал Россию «фундаментальной угрозой» в Белой книге об обороне. Президент Франции Эмманюэль Макрон также утверждал, что Россия стала угрозой для Европы и его страны.
Финляндия, свою очередь, видела риски в расширении сотрудничества России с КНДР, Ираном и Китаем. В мартовском докладе комитета американского сената по разведке говорилось, что нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России указывают на ее устойчивость и сохраняющуюся угрозу глобальным интересам США.
Власти России неоднократно подчеркивали, что страна не представляет угрозу для Европы. Российский президент Владимир Путин называл эти утверждения чушью и «пугалками для бюргеров». У Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, а причиной для начала военного конфликта России и Украины стали действия Североатлантического альянса, подчеркивал глава государства.