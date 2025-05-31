The Guardian узнала, что Великобритания назовет Россию «насущной» угрозой

В обзоре, по данным The Guardian, также будет указано, что Великобритания столкнулась с «новой эпохой угроз», в которую дроны, искусственный интеллект и другие технологии меняют способы ведения боевых действий сильнее, чем когда-либо за всю историю. Авторы документа заявят о самой высокой военной угрозе стране со времен окончания холодной войны.