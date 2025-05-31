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Посол Беляев сообщил, что Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией

Культурные и спортивные обмены между РФ и Швецией сведены к нулю.

Источник: Комсомольская правда

Двусторонние политические контакты Москвы и Стокгольма заморожены по инициативе шведской стороны. Культурные и спортивные обмены сведены к нулю, а торговый оборот сокращается. Об этом рассказал российский посол в Швеции Сергей Беляев.

«Торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Беляев назвал непростой период отношений со Стокгольмом проекцией общей геополитической напряженности между Западом и РФ. По его словам, основной смысл межгосударственных отношений России и Швеции сегодня сводится к вопросу сохранения взаимного дипломатического присутствия.

Накануне Беляев рассказал, что власти Швеции занялись модернизацией и расширением транспортных коридоров для потенциальной переброски военнослужащих в Финляндию и Прибалтику. Все произошло после того, когда в стране вступило в силу оборонное соглашение с США.