Посол Беляев сообщил, что Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией

Двусторонние политические контакты Москвы и Стокгольма заморожены по инициативе шведской стороны. Культурные и спортивные обмены сведены к нулю, а торговый оборот сокращается. Об этом рассказал российский посол в Швеции Сергей Беляев.
«Торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Беляев назвал непростой период отношений со Стокгольмом проекцией общей геополитической напряженности между Западом и РФ. По его словам, основной смысл межгосударственных отношений России и Швеции сегодня сводится к вопросу сохранения взаимного дипломатического присутствия.
Накануне Беляев рассказал, что власти Швеции занялись модернизацией и расширением транспортных коридоров для потенциальной переброски военнослужащих в Финляндию и Прибалтику. Все произошло после того, когда в стране вступило в силу оборонное соглашение с США.