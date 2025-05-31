WSJ: Трамп считает Маска смесью гения и ребенка

О дате ухода Маска из администрации Трамп узнал не от него лично, а из поста предпринимателя в X, указывает газета. Тем не менее президент США сохранил благожелательное отношение к Маску и на совместной пресс-конференции в пятницу поблагодарил за проделанную работу и дал понять, что в будущем время от времени продолжит прислушиваться к советам и рекомендациям миллиардера.