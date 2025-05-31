Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что Россия не допустит использования возможного перемирия Украиной для пополнения запасов оружия и мобилизации новых сил. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.
«Игра окончена. Москва не намерена предоставлять Западу паузу, которая позволила бы снова поставить оружие Киеву и способствовать насильственной мобилизации украинских граждан», — сказал Слебода.
Он также подчеркнул, что на Украине ловят людей на улицах «как собак».
Слебода отметил, что Украина неоднократно срывала мирные инициативы, начиная с Минских соглашений и заканчивая предложениями президента России Владимира Путина, используя их не для достижения мира, а для эскалации конфликта. В связи с этим эксперт подчеркнул, что исход войны будет определяться на условиях РФ — либо в результате боевых действий, либо в ходе переговоров.
«Преимущество на данный момент на стороне России. У Запада просто нет тузов в рукаве», — резюмировал аналитик.
Ранее Слебода заявлял, что украинские войска больше не в силах сдерживать наступление ВС РФ.