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Слебода: РФ не даст Украине использовать перемирие для перевооружения

Американский специалист отметил, что Киев уже неоднократно срывал все мирные инициативы.

Источник: Аргументы и факты

Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что Россия не допустит использования возможного перемирия Украиной для пополнения запасов оружия и мобилизации новых сил. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.

«Игра окончена. Москва не намерена предоставлять Западу паузу, которая позволила бы снова поставить оружие Киеву и способствовать насильственной мобилизации украинских граждан», — сказал Слебода.

Он также подчеркнул, что на Украине ловят людей на улицах «как собак».

Слебода отметил, что Украина неоднократно срывала мирные инициативы, начиная с Минских соглашений и заканчивая предложениями президента России Владимира Путина, используя их не для достижения мира, а для эскалации конфликта. В связи с этим эксперт подчеркнул, что исход войны будет определяться на условиях РФ — либо в результате боевых действий, либо в ходе переговоров.

«Преимущество на данный момент на стороне России. У Запада просто нет тузов в рукаве», — резюмировал аналитик.

Ранее Слебода заявлял, что украинские войска больше не в силах сдерживать наступление ВС РФ.