Слебода отметил, что Украина неоднократно срывала мирные инициативы, начиная с Минских соглашений и заканчивая предложениями президента России Владимира Путина, используя их не для достижения мира, а для эскалации конфликта. В связи с этим эксперт подчеркнул, что исход войны будет определяться на условиях РФ — либо в результате боевых действий, либо в ходе переговоров.