WP: Вашингтон может надавить на Украину, чтобы ее делегация отправилась на переговоры с РФ.
США могут оказать давление на Украину для обеспечения участия ее делегации в переговорах с Россией 2 июня. Об этом сообщает газета Washington Post.
В четверг представитель МИД Украины Георгий Тихий уклонился от ответа на вопрос об участии украинской делегации в переговорах 2 июня в Турции, продолжая настаивать на предоставлении Киеву российского проекта меморандума по урегулированию.
«Тупик с условиями поставил Украину в сложное дипломатическое положение, где Вашингтон может принуждать ее к участию в предложенных Россией технических переговорах в понедельник», — отмечает издание. Газета указывает, что у Украины «мало пространства для маневра» из-за зависимости от военной и разведывательной поддержки США.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что цель переговоров — устранение первопричин конфликта и защита интересов России. Российская делегация прибыла 15 мая, но контактов не было. Встреча состоялась 16 мая и длилась почти два часа. Глава делегации Владимир Мединский сообщил о договоренности сторон представить видение возможного прекращения огня и готовности Москвы продолжать диалог.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности представить Украине меморандум по урегулированию 2 июня. В Кремле отметили, что Россия пока не получила ответа Украины на предложение о переговорах в этот день.
Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В МИД РФ указывали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя вооружения. Кремль акцентировал, что западные поставки оружия препятствуют успеху переговоров и дадут отрицательный эффект. Лавров также заявлял о прямом участии США и НАТО в конфликте через поставки оружия и подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.