СМИ: США могут надавить на Киев, чтобы тот участвовал в переговорах с РФ

Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В МИД РФ указывали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя вооружения. Кремль акцентировал, что западные поставки оружия препятствуют успеху переговоров и дадут отрицательный эффект. Лавров также заявлял о прямом участии США и НАТО в конфликте через поставки оружия и подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.