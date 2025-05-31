В ЕС назвали отношения России и Китая «величайшим вызовом» миру

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила обеспокоенность укреплением отношений между Россией и Китаем на фоне продолжающихся военных действий на Украине.
«Это величайший вызов нашего времени», — заявила она на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре (цитата по Bloomberg). По мнению Каллас, когда Китай и Россия говорят о том, чтобы «возглавить перемены, невиданные за сто лет, и о пересмотре международной безопасности», это повод для «крайней обеспокоенности».
Каллас обвинила Китай в военной поддержке России. Западные лидеры прежде не раз заявляли, что Пекин передает Москве товары двойного назначения, которые «позволяют» России продолжать военные действия, и предупреждали китайскую сторону о новых санкциях. Ряд китайских компаний уже попали в санкционные списки Евросоюза и США за поставку в Россию полупроводниковых чипов.
Пекин эти обвинения отверг, заявив, что не оказывает военную помощь ни одной из сторон конфликта и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения. МИД России неоднократно называл заявления о помощи Китая дезинформацией.
Глава европейской дипломатии также напомнила слова министра обороны США Пита Хегсета, заявившего об «угрозе Китая» для других стран Азии.
Как пишет Bloomberg, и она, и президент Франции Эмманюэль Макрон на форуме в Сингапуре попытались представить ЕС как надежного и заслуживающего доверия союзника для стран, обеспокоенных «необходимостью выбора между США и Китаем». У Европы есть долгосрочные стратегические обязательства в этом регионе, заявила Каллас и пообещала, что ЕС всегда будет на стороне тех, кто выберет «сотрудничество, общее процветание и общую безопасность» вместо «обособленности, запугивания и агрессии».
Российский президент Владимир Путин заявлял, что отношения Москвы и Пекина «достигли наивысшего за всю историю развития уровня». Они «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами, говорил китайский лидер Си Цзиньпин. После одного из телефонных разговоров лидеры отметили, что российско-китайская «внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», сообщали в Кремле.