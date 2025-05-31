В ЕС назвали отношения России и Китая «величайшим вызовом» миру

Как пишет Bloomberg, и она, и президент Франции Эмманюэль Макрон на форуме в Сингапуре попытались представить ЕС как надежного и заслуживающего доверия союзника для стран, обеспокоенных «необходимостью выбора между США и Китаем». У Европы есть долгосрочные стратегические обязательства в этом регионе, заявила Каллас и пообещала, что ЕС всегда будет на стороне тех, кто выберет «сотрудничество, общее процветание и общую безопасность» вместо «обособленности, запугивания и агрессии».