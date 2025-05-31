Учительница, мужчина, укротительница президента Франции: что известно о Брижит Макрон

Смачная пощёчина президенту Франции Эммануэлю Макрону от его же собственной супруги Брижит на выходе из самолёта во время визита во Вьетнам разнеслась эхом по всему миру! Это событие подхватили самые разные СМИ, будто каждый в тот момент хотел бы оказаться на месте жены главы Пятой республики. Да почему «будто»? Хотели! Но интересно другое: Брижит Макрон одним хлёстким движением руки смогла захватить первые страницы мировой прессы, смогла затмить достижения азиатского тура своего мужа. Невольно каждый стал интересоваться её прошлым, а в нём было много всего интересного. Мы вспомнили путь Брижит Макрон к статусу первой леди Франции.
Шоколадная жизнь «непокорной» Брижит.
Брижит Мари-Клод Тронье родилась во французском Амьене в многодетной семье. Она была младшеньким, шестым, ребёнком у Симоны и Жана Тронье. Её родители, как и она, — представители знаменитой фамилии. Пять поколений семьи управляют знаменитой Jean Trogneux — шоколатье, основанный в 1872 году. Компанией ныне управляет племянник Брижит Макрон Жан-Александр Тронье. Но вернёмся к самой жене президента Франции.
Девочка росла в католической семье и посещала частную католическую школу Lycée du Sacré-Cœur в Амьене. Когда девочка подросла, она подалась в преподавательскую деятельность. В 1980-х годах она стала учителем литературы в колледже Люси-Берже в Страсбурге, но переломный момент её жизни оказался связан с иезуитской средней школой в Амьене Lycée la Providence. Это одна из самых престижных французских школ. И на тот момент уже Брижит Озьер преподавала французский язык и латынь. Среди её учеников были, например, сыновья французского магната Бернара Арно, который является президентом и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Но не они стали её судьбой. Всё перевернул школьный театральный клуб. Именно там впервые и встретились Брижит Озьер и Эммануэль Макрон. Брижит руководила школьным театральным клубом, который посещал Эммануэль в 15-летнем возрасте вместе с дочерью Брижит Лоранс. Ей было уже 39 лет, но чувства вскружили голову женщины. В детстве и подростковом возрасте, к слову, Брижит описывали как «непокорную». Но уход от мужа к подростку, который был даже не вполовину моложе её, — это, пожалуй, самый скандальный поступок, который когда-либо совершала мать троих детей. Прогрессивно даже для прогрессивной Франции.
Родители будущего президента Пятой республики изначально думали, что их сын встречается с дочерью Брижит, но, когда узнали, что он испытывает отнюдь не только чувство уважения к учительнице, отправили его в школу-интернат в Париже.
Вот, как об этом вспоминала Брижит в интервью Paris Match: «Эммануэлю пришлось уехать в Париж. Я говорила себе, что он влюбится в кого-то своего возраста. Этого не произошло».
Расстояние действительно не стало препятствием для Брижит и Эммануэля. Они поддерживали связь на протяжении многих лет, но Брижит в то время ещё была замужем и воспитывала троих детей примерно одного возраста с Эммануэлем. Женщина решила, что отдаст приоритет им. Это продолжалось 10 лет, но у судьбы, кажется, были свои планы на эту пару.
Кстати, в политику Брижит тоже рвалась. В 1989 году она безуспешно баллотировалась на должность в городском совете Трюхтерсхайма. Это был единственный раз, когда она это делала.
Уже в 2017 году Брижит Макрон играла активную роль в президентской кампании своего мужа. Один из главных советников заявил, что «её присутствие для него необходимо».
Макрон, став главой Пятой республики, предложил создать официальный титул «первой леди». Это звание подразумевало создание собственного штата сотрудников, офиса и персонального бюджета для деятельности компании первой леди. Против его предложения выступили многие, а французское правительство объявило, что Брижит Макрон не будет носить официальный титул «первой леди» и не будет получать официальный бюджет.
Ставший затворником.
Рассказывая о Брижит Макрон, нам показалось справедливым посвятить отдельную главу её первому мужу Андре-Луи Озьеру. И не просто потому, что это был её супруг, и в их браке родилось трое детей. Автору этого материала показалась фигура Андре-Луи Озьера особенно трагичной.
Андре-Луи Озьер женился на тогдашней Брижит Тронье в 1974 году. У пары родилось трое детей: Тифен (ныне — статистический инженер) Себастьен (юрист) и Лоранс (кардиолог).
После многих лет совместного счастья в начале 1990-х годов семья пережила кризис, когда Брижит начала встречаться с тогда ещё подростком Эммануэлем Макроном.
Говорят, что до встречи с Эммануэлем Брижит упорно пыталась стать идеальной домохозяйкой для своего мужа-банкира. Некоторые друзья семьи описывали её как «милого человека с сильными моральными принципами», а другие — как «зануду». Получается, неоднозначная.
Бывший одноклассник Эммануэля рассказывал, что пара проводила в то время частные встречи. Брижит Озьер, продолжил бывший одноклассник, считала его очень творческим и всячески поощряла его быть как можно более взрослым. Она оставляла его для дополнительной работы. И это было предметом разговоров в школе.
Об интрижке знали все, но супруг Брижит, кажется, замечать этого не хотел. Как писал автор биографии Брижит Макрон Маэль Брен, «узнав правду, её муж впадёт в ярость. Быть вытесненным одноклассником своей дочери, обыкновенным подростком, которого он лично принимал в своем доме? Это рана, которую непросто вылечить».
В итоге Брижит рассталась с мужем и переехала во французскую столицу. Это, похоже, стало ударом для Андре-Луи. Он собрал вещи, оставил дом жене и детям и ушёл. Мужчина фактически стал с момента развода с Брижит затворником. Многие журналисты пытались найти его, чтобы взять интервью, когда Макрон стал главой государства в 2017 году, но безуспешно.
Он никогда не рассказывал о разрыве с женой, также не сохранилось ни одной его последней фотографии. О нём заговорили лишь в конце 2019 года. Тогда один из детей Андре-Луи сообщил, что первый муж Брижит Макрон закончил свои дни в «строжайшей конфиденциальности» в декабре 2019 года. Он скончался в возрасте 69 лет. Похоронен он был тоже в строжайшей конфиденциальности.
Как вспоминала его дочь Тифен, «он был существом обособленным, нонконформистом, который ценил свою анонимность больше всего на свете». В этом случае, слава Богу, что его дети о нём не забыли.
Кстати, сама Брижит так говорила о браке с Эммануэлем в интервью Elle от 2017 года: «Я знаю, что причинила боль своим детям, и это то, за что я себя больше всего упрекаю. Но я не могла этого не сделать. В жизни бывают моменты, когда ты делаешь критический выбор. И для меня это был один из таких моментов».
«Не совсем обычная пара».
Эммануэль и Брижит связали себя узами брака в 2007 году, через год после того, как она развелась со своим бывшим мужем. Перед приёмом Брижит рассказала Paris Match, что Эммануэль поблагодарил её детей за поддержку их отношений такими словами: «Спасибо, что приняли нас, не совсем обычную пару».
Макрон назвал свою жену своим «якорем», помогающим ему оставаться честным и сосредоточенным на работе, не скрывая при этом правду. В интервью CNN он сказал так: «Для меня очень важно для поддержания личного равновесия, чтобы кто-то дома каждый день говорил мне правду». Уж какую оплеуху ты получил, Эммануэль, представляем, что тебе дома устраивают…
Брижит подтвердила изданию Elle, что они с мужем стараются по возможности не проводить ночи порознь, даже несмотря на его плотный график: «Мне становится утешительно, когда Эммануэль рядом со мной. Мы такие же, как и любая другая пара. Мы соглашаемся, мы не соглашаемся. Мы спорим, мы прекращаем спорить. Это очень гибко». Это мы тоже заметили во время визита главы Пятой республики во Вьетнам.
Брижит добавила: хотя до замужества с Эммануэлем она была «очень тревожной женщиной», с тех пор как они стали жить вместе, они оба перестали так сильно беспокоиться.
Но не всё так гладко в макроновом семейном королевстве. В интервью французской радиостанции RTL Брижит призналась, что разница в возрасте в их отношениях была сложной: «Мы не образцовая пара. Быть парой сложно, это ежедневная борьба. Когда у вас большая разница в возрасте, это может быть ещё сложнее».
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Мужской вопрос как государственная тайна.
Есть в мире вечные вопросы. И вот вопрос о том, Брижит Макрон женщина или мужчина — один из таких. Многие сходятся на том, что мужчина. Но есть нюансы. Давайте вспомним, откуда всё пошло.
Распространением слухов о трансгендерности (международное движение ЛГБИ признано экстремистским и запрещено в России) Брижит Макрон занимались 52-летняя ясновидящая Амандин Рой и 48-летняя Наташа Рей, называвшая себя внештатным журналистом.
В декабре 2021 года оба автора слуха появились в четырёхчасовом видео на YouTube, в котором утверждали, что Брижит на самом деле родилась мальчиком по имени Жан-Мишель Тронье в 1953 году.
Они также утверждали, что первый муж Брижит, Андре-Луи Озьер, на самом деле никогда не существовал. В общем, за распространение сомнительных домыслов дам решили наказать.
Судья, заседавший в Лизьё (Нормандия), первоначально оштрафовал двух женщин, признав их виновными в клевете. После апелляции Рой была оштрафована на меньшую сумму, чем Рей. Хотя и последней штраф несколько уменьшили.
Среди свидетелей, вызванных в суд, были Катрин и Жан-Луи Озьер — бездетная пара, проживающая в Довиле. Наташа Рэй утверждала, что Жан-Луи Озьер подделал административные документы, чтобы скрыть «государственную тайну», а именно то, что его жена родила всех троих детей Брижит, включая Тифен Озьер.
Однако Жан-Луи Озьер заявил суду: «Я работал с Брижит до конца 1980-х годов, и я могу вам подтвердить, что она не мужчина». Интересно, как подтвердить?
В итоге получилось так. Адвокат Рей Фредерик Пишон заявил, что расследование его подзащитной в отношении госпожи Макрон было «проведено добросовестно» и в соответствии со статьей 10 Европейского суда по правам человека, которая гарантирует право на свободу выражения мнения.
Он выразил возмущение тем, что его клиентку «дважды помещали под стражу в ходе расследования дела». Все стороны дела согласились с «символическими штрафами», назначенными в результате апелляции, в качестве окончательного урегулирования ситуации. Но до сих пор это висит над Брижит Макрон как туча над городом в дождливый день.
Слухи были радостно подхвачены крайне правыми в 2022 году, когда президент вёл кампанию за переизбрание. Сам Эммануэль Макрон заявлял, что слухи о его супруге «ложны и сфабрикованы».
Он также назвал всю эту «акцию» «типичной женоненавистнической онлайн-атакой». Но, к слову, обвинённые в клевете женщины, раскрутившие эту кампанию, заявили, что подверглись «запугиванию со стороны властей», поскольку «сверхзащищённые» члены парижского истеблишмента пытались скрыть «государственную тайну».
Кто здесь прав, наверное, так и останется загадкой. Как, впрочем, и сама фигура Брижит Макрон.