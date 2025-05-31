Учительница, мужчина, укротительница президента Франции: что известно о Брижит Макрон

Но не они стали её судьбой. Всё перевернул школьный театральный клуб. Именно там впервые и встретились Брижит Озьер и Эммануэль Макрон. Брижит руководила школьным театральным клубом, который посещал Эммануэль в 15-летнем возрасте вместе с дочерью Брижит Лоранс. Ей было уже 39 лет, но чувства вскружили голову женщины. В детстве и подростковом возрасте, к слову, Брижит описывали как «непокорную». Но уход от мужа к подростку, который был даже не вполовину моложе её, — это, пожалуй, самый скандальный поступок, который когда-либо совершала мать троих детей. Прогрессивно даже для прогрессивной Франции.