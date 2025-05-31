Покинувший Белый дом Трампа Илон Маск раскрыл новый ошеломляющий план

Маск также объявил, что SpaceX увеличит производство своих спутников Starlink примерно до 5000 единиц в год, многие из которых предназначены для полетов на Марс. «В идеале мы сможем отправить на Марс любого, кто захочет, — хвастается миллиардер. — И доставить все необходимое оборудование, чтобы сделать его самодостаточным, чтобы он мог расти сам по себе».