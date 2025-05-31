Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите «Центральная Азия — Италия» в Астане

С учетом традиционно сильных позиций делового сообщества Италии в инновационном развитии страны предложено запустить постоянную площадку для бизнес-диалога — Деловой клуб «Центральная Азия — Италия» под эгидой торгово-промышленных палат наших стран. Такие встречи с широким участием предпринимателей будут проходить ежегодно в столицах стран региона и Италии.