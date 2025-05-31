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Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите «Центральная Азия — Италия» в Астане

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате «Центральная Азия — Италия» в городе Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. Особое внимание уделено вопросам развития партнерства в сферах инвестиций и технологий, «зеленой» экономики, а также реализации образовательных и культурных программ.

На саммите Шавкат Мирзиёев выступил с важными предложениями и инициативами по дальнейшему наращиванию многопланового практического взаимодействия между странами региона и Италией.

В своем выступлении Мирзиёев отметил настрой на развитие продуктивного практического взаимодействия, учитывая прежде всего технологический, индустриальный и интеллектуальный потенциал стран.

Глава Узбекистана представил свое видение приоритетов взаимодействия в формате «Центральная Азия — Италия».

Прежде всего президент отметил важность продолжения регулярных контактов на уровне внешнеполитических ведомств для координации подходов по целому ряду актуальных международных вопросов.

Он предложил запустить рабочие механизмы многостороннего партнерства и обмена информацией специальных служб в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.

С учетом традиционно сильных позиций делового сообщества Италии в инновационном развитии страны предложено запустить постоянную площадку для бизнес-диалога — Деловой клуб «Центральная Азия — Италия» под эгидой торгово-промышленных палат наших стран. Такие встречи с широким участием предпринимателей будут проходить ежегодно в столицах стран региона и Италии.

говорится в сообщении

Президент Узбекистана также отметил важность принятия комплексной многосторонней Программы индустриальной и технологической кооперации, предусматривающей формирование благоприятных условий для трансфера технологий, внедрения передовых знаний и лучших практик, создания высокотехнологичных промышленных производств.

Подчеркнул, что с учетом имеющегося успешного опыта приоритетными направлениями кооперации могут стать:

  • глубокая переработка минеральных ресурсов и сельскохозяйственного сырья;
  • выпуск современного оборудования для электротехнической, химической, текстильной, кожевенной, пищевой и других перерабатывающих отраслей;
  • локализация компонентной базы и промышленных товаров;
  • создание дизайнерских центров с ведущими итальянскими брендами.

Для реализации проектов регионального значения в Ташкентском регионе создается специальный индустриальный парк под управлением европейского оператора. Отмечена важность привлечения государственных агентств Италии SACE и SIMEST, а также совместных инвестиционных фондов к поддержке проектов кооперации.

говорится в сообщении

Выступая на саммите, президент Узбекистана.

Призвал к развитию полномасштабного партнерства в сфере «зеленой» трансформации, путем запуска многосторонней платформы, призванной содействовать выполнению национальных программ декарбонизации.

Выразил готовность к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая поставки «зеленой» энергии в страны Евросоюза, аудита и повышения энергоэффективности предприятий, модернизации объектов водной инфраструктуры и развития водородных технологий с привлечением ведущих производителей и инженерных компаний Италии.

Предложил создать научно-образовательный Консорциум «Центральная Азия — Италия» для проведения и финансирования научных разработок, программ академического обмена и подготовки кадров по таким направлениям, как инженерия, дизайн, водосберегающие и биотехнологии.

Выразил заинтересованность в запуске туристического альянса для налаживания партнерских связей между ведущими операторами и создания совместных туристических продуктов.

Предложил провести в 2026 году в Хиве молодежный Форум креативной экономики и культурного обмена стран региона и Италии.

На саммите также выступили главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Италии. По итогам мероприятия принято Совместное заявление.

После рабочий визит президента Узбекистана в Казахстан завершился.

В аэропорту главу государства проводил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и другие официальные лица.

После чего лидер Узбекистана отбыл в город Ташкент.