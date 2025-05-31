Американский генерал забил тревогу из-за разработки Китаем месторождений мощного элемента на Луне

Генерал ВВС США в отставке предупредил, что Китай добывает на Луне редкий и мощный элемент, который может дать ему преимущество в новой космической гонке. Китай же, как пишет издание Daily Mail, подтвердил свои планы по строительству атомной электростанции на Луне для обеспечения энергией исследовательской станции, о которой он «мечтает» совместно с Россией, во время апрельской презентации.
Поднебесная стремится стать крупной космической державой и высадить астронавтов на Луну к 2030 году. Запланированный на 2028 год полет «Чанъэ-8» заложит основу для строительства постоянной пилотируемой лунной базы, отмечает Daily Mail.
Однако Стивен Кваст, генерал-лейтенант ВВС США в отставке и генеральный директор SpaceBilt, заявил, что Китай уже начал добычу гелия-3 на Луне.
Гелий-3 — редкая форма газообразного гелия на Земле, но, по оценкам НАСА, на Луне его содержится около миллиона тонн. Ученые полагают, что гелий-3 мог бы обеспечить ядерную энергию в термоядерном реакторе, но, поскольку он не радиоактивен, он не будет производить опасных отходов.
Генерал Кваст предупредил во время недавнего выпуска шоу Шона Райана, что если Китай монополизирует этот элемент, у них может оказаться достаточно энергии, чтобы взломать любой компьютерный код.
«Если бы мы начали добывать гелий-3 на Луне при нынешнем уровне использования электроэнергии, мы могли бы удовлетворять энергетические потребности человечества в течение тысяч лет, используя гелий-3, который сейчас находится на Луне», — утверждает Кваст.
«Давайте рассмотрим сценарий, — призывает американский отставник, — при котором у Китая сейчас достаточно гелия-3, поскольку они добывают его на Луне и доставляют обратно на Землю, чтобы обеспечить энергией весь мир на тысячи лет».
Стивен Кваст объяснил, что гелий-3 может быть использован для управления квантовым охлаждением, необходимым для передовых технологий, и тот, кто будет управлять им, сможет взломать любой код на планете.
«Когда вы начинаете комбинировать эти три квантовые возможности — восприятие, вычисление и коммуникацию — и вы можете по доступной цене довести их до уровня, на котором они могут быть реализованы, вы можете взломать все существующие коды. Мне все равно, насколько хорошо у вас шифрование. Они видят каждый секрет, каждый код, все, — подчеркивает Кваст. — Итак, вот пример того, почему отсутствие в космосе логистики и инфраструктуры, позволяющей передвигаться, видеть и действовать, может сделать вас уязвимым. Космос — это то место, где, если Америка не изменит свою стратегию и то, как мы инвестируем в космос, мы станем жертвами других, которые используют космос как способ доминирования на энергетическом рынке, а также на информационном рынке».
Хотя нет никаких доказательств того, что Китай активно добывает гелий-3 на Луне, китайцы выразили заинтересованность в добыче лунных ресурсов, пишет Daily Mail. В июне 2024 года Китай стал первой страной, совершившей посадку на обратной стороне Луны. Космический аппарат «Чанъэ-6» вернулся с 4,4 фунтами образцов лунной породы.
Спустя полвека разгорается новая космическая гонка: Россия, Китай и Америка соревнуются за то, чтобы отправлять на Луну роботов, людей-астронавтов и даже лунные поезда.
Согласно исследованиям Boeing, редкоземельные металлы, используемые в смартфонах, компьютерах и передовых технологиях, доступны на Луне. В большинстве планов по добыче полезных ископаемых на Луне большую часть работы выполняют роботы, за которыми наблюдают люди либо на лунных базах, либо на орбитальных космических станциях. Стартап Interlune из Сиэтла недавно выпустил прототип экскаватора для сбора гелия-3 с Луны. Машина предназначена для сбора 100 метрических тонн лунного грунта, или реголита, в час и непрерывного извлечения его на поверхность, пишет Daily Mail.
«Никогда ранее не проводились высокоскоростные раскопки, необходимые для сбора гелия-3 на Луне в больших количествах, не говоря уже о высокой эффективности», — сказал Гэри Лай, соучредитель и технический директор Interlune.