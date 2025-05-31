Американский генерал забил тревогу из-за разработки Китаем месторождений мощного элемента на Луне

«Когда вы начинаете комбинировать эти три квантовые возможности — восприятие, вычисление и коммуникацию — и вы можете по доступной цене довести их до уровня, на котором они могут быть реализованы, вы можете взломать все существующие коды. Мне все равно, насколько хорошо у вас шифрование. Они видят каждый секрет, каждый код, все, — подчеркивает Кваст. — Итак, вот пример того, почему отсутствие в космосе логистики и инфраструктуры, позволяющей передвигаться, видеть и действовать, может сделать вас уязвимым. Космос — это то место, где, если Америка не изменит свою стратегию и то, как мы инвестируем в космос, мы станем жертвами других, которые используют космос как способ доминирования на энергетическом рынке, а также на информационном рынке».