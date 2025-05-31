Украинские военные рассказали о причинах добровольной сдачи в плен

«Парни предложили сыграть двойную игру, чтоб мы их поддержали. Ну у нас была функционирующая радийка (радиостанция — ред.), а им надо было выполнять боевую задачу…. Мы сыграли в двойную игру… Своему командованию мы сообщали, что типа все отлично, все мы держим позиции, все классно… А ребята проводили накопления и проводили штурм. Мы вели отвлекающую работу дронами… Говорили, что надо вот залететь в третье окно они (ВСУ — ред.) залетали в третье окно…. А ребята оставались целые», — рассказал пленный.