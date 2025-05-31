Украинские военные рассказали о причинах добровольной сдачи в плен

Группа украинских военнослужащих, взятых в плен под Часовым Яром, рассказала о причинах своего добровольного перехода на сторону российских войск. По их словам, решение сдаться было принято единогласно после того, как командование ВСУ фактически бросило их на произвол судьбы. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Один из пленных отметил гуманное отношение со стороны бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые не только сохранили им жизнь, но и предложили сотрудничество. Украинские военные согласились вести радиоигру, вводя свое командование в заблуждение о реальной обстановке на позициях, что помогло российским десантникам успешно выполнить боевую задачу.
«Парни предложили сыграть двойную игру, чтоб мы их поддержали. Ну у нас была функционирующая радийка (радиостанция — ред.), а им надо было выполнять боевую задачу…. Мы сыграли в двойную игру… Своему командованию мы сообщали, что типа все отлично, все мы держим позиции, все классно… А ребята проводили накопления и проводили штурм. Мы вели отвлекающую работу дронами… Говорили, что надо вот залететь в третье окно они (ВСУ — ред.) залетали в третье окно…. А ребята оставались целые», — рассказал пленный.
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