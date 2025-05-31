США безрезультатно пытаются опередить КНР в технологической гонке

Американские власти испробовали почти все методы, чтобы опередить Китай в технологической гонке, однако ни один из них не сработал. Об этом пишет журналист Кристофер Мимс в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечает обозреватель WSJ, речь идет о технологическом противостоянии в таких сферах, как искусственный интеллект, энергетика, строительство беспилотных автомобилей, дронов и электромобилей.
Кроме того, Мимс пишет, что электромобили из КНР «дешевле и во многом лучше американских», на Китай приходится «львиная доля мирового производства солнечных панелей и батарей», а компании Tesla и Waymo сильно отстают от китайских производителей беспилотных авто.
«И хотя США и их союзники сохраняют небольшое преимущество в области передовых микрочипов и искусственного интеллекта, Китай сокращает свое отставание как никогда быстро», — говорится в материале газеты.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты хотят предотвратить возможный вооружённый конфликт с КНР.