«Запасной» принц против короля: Гарри попытался затмить отца своей поездкой в Китай

Напомним, что герцог Сассекский выступил на конференции по туризму и устойчивому развитию в Шанхае, где говорил о необходимости экологически чистого туризма и борьбы с изменением климата. В своем выступлении он подчеркнул, что индустрия должна сделать больше для достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, а также отметил потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона в этом направлении.