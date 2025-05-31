«Запасной» принц против короля: Гарри попытался затмить отца своей поездкой в Китай

Пока по обе стороны Атлантики следили за важным государственным визитом короля Карла III и королевы Камиллы в Канаду, в это же время в Восточной Азии происходило не менее значимое событие — выступление принца Гарри в Китае. Однако, по мнению королевских экспертов, его усилия оказались недостаточно заметными и не смогли затмить масштаб и важность официального визита британского монарха.
Напомним, что герцог Сассекский выступил на конференции по туризму и устойчивому развитию в Шанхае, где говорил о необходимости экологически чистого туризма и борьбы с изменением климата. В своем выступлении он подчеркнул, что индустрия должна сделать больше для достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, а также отметил потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона в этом направлении.
Тем временем, в Канаде, король Карл III и королева Камилла открывали сессию парламента, становясь первыми монархами, которые сделали это с 1957 года. Их визит сопровождался торжественными церемониями, речами о национальной гордости и поддержке демократии, что привлекло всеобщее внимание и вызвало волну патриотических чувств среди канадцев.
Королевский эксперт Бронте Кой отметила, что речь британского монарха была «впечатляющей и поддерживающей», а его визит оказал значительное влияние на национальное настроение. В отличие от этого, выступление Гарри в Китае, по ее словам, «не произвело особого впечатления» и не смогло привлечь к себе столь же пристальное внимание.
«Принц Гарри, безусловно, старался привлечь внимание к вопросам экологии и устойчивого развития, но его выступление было коротким и не вызвало такого резонанса, как визит короля», — отметила Кой. Она подчеркнула, что несмотря на его усилия, его присутствие в Китае осталось в тени масштабных событий в Канаде.
Эксперты отмечают, что подобные события могут иметь долгосрочные последствия для имиджа герцога Сассекского, особенно в контексте его публичных ролей и связей с британской короной. В то время как он продолжает заниматься благотворительной деятельностью и выступать на международных форумах, его влияние и узнаваемость остаются в тени масштабных государственных мероприятий.
По словам специалистов, масштабные государственные визиты, такие как поездка Карла III в Канаду, сопровождаются не только официальными речами и церемониями, но и символическими актами, которые укрепляют связи между странами и создают образ единства и силы. В случае с Канадой король стал первым монархом за последние 68 лет, кто посетил открытие нового созыва парламента Канады.
В то же время, личные выступления и инициативы, даже если они важны с точки зрения экологической или социальной повестки, редко получают такой же уровень внимания, если не сопровождаются масштабными церемониями и символическими актами. Поэтому, несмотря на усилия Гарри, его поездка в Китай осталась в тени более значимых событий в Канаде.