Киев попросил у Турции системы ПВО и боеприпасы. Военная операция, день 1193-й

8:21 Дональд Трамп выразил недоумение в связи с ударами России по Украине в момент, когда переговоры о прекращении огня, по его словам, были «близки к завершению». Президент США признался, что не любит подобные «сюрпризы». Впрочем, Трамп пока воздерживается от поддержки новых «жесточайших санкций» против России, чтобы не сорвать переговорный процесс, который должен продолжиться на следующей неделе в Стамбуле.