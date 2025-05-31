Киев попросил у Турции системы ПВО и боеприпасы. Военная операция, день 1193-й

9:24 Законопроект о новых санкциях против России получит развитие в сенате США на следующей неделе, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
9:10 ❗️ Число пострадавших из-за атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14, сообщил Хинштейн.
8:58 В мае от атак ВСУ пострадали 92 жителя Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
8:44 ВСУ в Часовом Яре используют канал Северский Донец — Донбасс как укрепление, пока противник не готов оставить город, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
8:32 Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
8:21 Дональд Трамп выразил недоумение в связи с ударами России по Украине в момент, когда переговоры о прекращении огня, по его словам, были «близки к завершению». Президент США признался, что не любит подобные «сюрпризы». Впрочем, Трамп пока воздерживается от поддержки новых «жесточайших санкций» против России, чтобы не сорвать переговорный процесс, который должен продолжиться на следующей неделе в Стамбуле.
8:16 США могут оказать давление на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах 2 июня, даже если Россия заранее не предоставит меморандум о мирном урегулировании, пишет газета The Washington Post.
8:09 Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой инвестировать в военно-промышленный комплекс страны, а также поставить Киеву системы ПВО, военную технику и боеприпасы.
8:05 ? ВСУ ночью атаковывали Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных дома, в нескольких квартирах начался пожар. Семь человек, среди которых двое детей, пострадали.
В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. Там пострадала семья из трех человек.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1193-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.