Глава МИД Казахстана и Король Ифе обсудили партнёрство с Африкой

В ходе встречи собеседники выразили обоюдную заинтересованность в необходимости укрепления политического диалога между Казахстаном и Нигерией. В данном контексте была отмечена встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Нигерии Бола Ахмеда Тинубу, состоявшаяся в январе 2025 года на полях саммита «Неделя устойчивого развития» в Абу-Даби.
«Казахстан и Нигерия обладают значительным потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах. Сегодняшняя встреча является началом хорошей традиции и символизирует новый этап в отношениях между Казахстаном и африканскими народами и государствами, среди которых особое место занимает Нигерия» Мурат Нуртлеу.
Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, цифровые технологии и энергетика.
В этих целях отмечена необходимость использования различных механизмов взаимодействия, таких как казахстанско-нигерийский деловой совет, институт почётных консулов, контакты между народами и бизнес сообществами двух стран.
По итогам переговоров была подчеркнута важность укрепления партнёрских отношений и подтверждена готовность продолжить совместную работу по реализации достигнутых договорённостей.
Королевство Ифе, расположенное в современной Нигерии, известно своей богатой историей и культурным наследием. Как одно из старейших королевств Африки, Ифе давно считается наследственным домом народа йоруба и одним из центров африканской цивилизации. Король Адейейе Огунвуси принял участие в качестве спикера в специальной сессии «Казахстан — Африка: открывая новые горизонты сотрудничества», которая впервые была организована на полях Международного форума Астана.