Глава МИД Казахстана и Король Ифе обсудили партнёрство с Африкой

Королевство Ифе, расположенное в современной Нигерии, известно своей богатой историей и культурным наследием. Как одно из старейших королевств Африки, Ифе давно считается наследственным домом народа йоруба и одним из центров африканской цивилизации. Король Адейейе Огунвуси принял участие в качестве спикера в специальной сессии «Казахстан — Африка: открывая новые горизонты сотрудничества», которая впервые была организована на полях Международного форума Астана.