Он передал российским журналистам фотоснимки, где видно как люди, одетые в военную форму, роют траншеи, устанавливают противотанковые ежи.
Будут подготовлены участки для установки минных полей (…) военные планируют поставить около сотни таких объектов по всей линии щита Востока.
Он также сообщил, что власти Польши собираются подготовить систему разведки, а также выстраивают медицинскую инфраструктуру для военных операций.
По словам экс-судьи, в связи с этим польские власти приняли решение об эвакуации своего населения из приграничных районов, где земля частично находится в частной собственности.
Поляки в приграничных с Калининградом районах, стали жертвами политики (премьера Польши Дональда — Sputnik) Туска и Брюсселя.
По его словам, простых поляков отселяют из-за того, что для возведения военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности.
Шмидт подчеркнул, что информация о действиях и планах польских властей в приграничных с Калининградской областью районах, в том числе и о перемещении населения, держится в секрете,
В польской прессе также запрещено представлять эту информацию.
Весной прошлого года польский судья прибыл в Беларусь и на пресс-конференции в Минске заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Беларуси и России отказывается от своей должности, а также попросил политического убежища.