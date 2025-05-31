Небензя: Россия не допустит повторения Минских соглашений

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать, повторения Минска не будет», — сказал Небензя во время выступления на заседании Совбеза ООН 30 мая (цитата по сайту постпредства РФ при ООН).