ВСУ перебрасывают резервы с румынской границы в Сумскую область

Пограничники из Черновцов были переброшены в села Водолаги и Кондратовка и присоединились к 103-й львовской бригаде Территориальной обороны. Именно на этом участке ВСУ несёт значительные потери. По некоторым данным, командование теробороны использует пограничников в только качестве «пушечного мяса», отправляя их на самые опасные позиции.