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Патрушев: Посевная кампания в РФ идет опережающими темпами в 2025 году

Дмитрий Патрушев заявил, что в 2025 году под посевы зерновых культур в России запланировано порядка 48 млн гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году посевная кампания в России идет опережающими темпами. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Патрушев на полях Всероссийского зернового форума.

«Мы можем рассчитывать на достойные сборы зерновых. Аккуратно скажу: надеемся, что урожай может быть выше, чем в 2024 году», — отметил он.

Патрушев рассказал, что в 2025 году под посевы зерновых культур, включая озимые, запланировано около 48 млн гектаров. Политик также выразил мнение, что структура посевных площадей, утвержденная в рамках кампании, будет в целом соблюдена в РФ. При этом пострадавшие ранее от заморозков в стране посадки, по словам Патрушева, уже были пересеяны.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дмитрия Патрушева, что в настоящий момент правительство России прорабатывает концепцию создания зерновой биржи БРИКС.