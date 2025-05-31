Патрушев: Посевная кампания в РФ идет опережающими темпами в 2025 году

Патрушев рассказал, что в 2025 году под посевы зерновых культур, включая озимые, запланировано около 48 млн гектаров. Политик также выразил мнение, что структура посевных площадей, утвержденная в рамках кампании, будет в целом соблюдена в РФ. При этом пострадавшие ранее от заморозков в стране посадки, по словам Патрушева, уже были пересеяны.