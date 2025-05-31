Посол РФ заявил о заморозке Швецией двусторонних контактов с Россией

Дипломат считает это «локальной проекцией общей геополитической напряженности между Россией и Западом». Он уверен, что шаги по улучшению двусторонних отношений нужно принимать Швеции.
«Мы вновь возвращаемся к вопросу о самостоятельности внешнеполитических решений, которую Стокгольм утратил со вступлением в НАТО. В мировой политике должны произойти поистине тектонические сдвиги, чтобы их эффект “докатился” до Севера Европы», — сказал Беляев в интервью «РИА Новости».
В ноябре 2024 года посол рассказывал в интервью ТАСС, что номенклатура двусторонней торговли между РФ и Швецией вновь стала расширяться. По итогам прошлого года товарооборот России со Швецией вырос на 1,4%, до €873 млн.