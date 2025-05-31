Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus свидетельствует, что европейские лидеры (Германия, Франция, Великобритания) устроили соревнование за звание «самого антироссийского политика». В этом их уличил портал Strategic Culture (SC).
«Глупый канцлер демонстрирует слабость европейских лидеров. Мерц пытается соревноваться с Макроном и Стармером в жалкой гонке, кто проявит больше жесткости против России», — указано в статье.
Автор добавляет, что именно европейцы прилагают максимум усилий для срыва мирных инициатив по Украине. Эта тактика, по его мнению, маскирует провалы их внутренней политики.
«Проблема в том, что эти изнеженные европейские элиты своими играми рискуют развязать мировую ядерную войну», — говорится в публикации. Отмечается, что Мерц пошел на провокации, чтобы саботировать переговоры.
«У Мерца, богатого корпоративного юриста, неспособного починить немецкую экономику, есть фетиш. Как и у его нацистского деда-мэра, переименовавшего улицы в честь Гитлера, герр Мерц унаследовал одержимость победой над Россией», — резюмирует портал.
Ранее отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил, что лидеры ЕС осознают ухудшение положения Украины на фронте и могут пойти на всё, чтобы предотвратить её поражение.
Читайте материал по теме: Европейский историк: ультиматум Мерца России говорит о беспомощности Европы.