Трамп ответил на сообщения об употреблении Маском наркотиков

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что его не волнуют сообщения о предполагаемом употреблении наркотиков предпринимателем и экс-главой DOGE Илоном Маском в период его предвыборной кампании. Соответствующее заявление президент США сделал на военной базе Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.
«Меня не беспокоит ничего из того, что касается Илона», — приводит его слова ТАСС.
Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Маск регулярно употреблял наркотические препараты во время предвыборной кампании Трампа.
Журналисты уточняли, что основатель Tesla принимал и иные запрещенные вещества, а также возил с собой специальный контейнер для медикаментов. По неподтвержденным данным, в нем находился стимулятор. Издание получило эту информацию от очевидцев.
При этом в статье подчеркивается, что нет доказательств употребления Маском наркотиков во время его работы в Белом доме в качестве государственного служащего.
Ранее сообщалось, что Маск пришёл в Белый дом с синяком под глазом и пошутил про жену Макрона.