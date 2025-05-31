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Трамп ответил на сообщения об употреблении Маском наркотиков

Журналисты The New York Times сообщали, что американский миллиардер Илон Маск употреблял запрещенные вещества во время предвыборной кампании Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что его не волнуют сообщения о предполагаемом употреблении наркотиков предпринимателем и экс-главой DOGE Илоном Маском в период его предвыборной кампании. Соответствующее заявление президент США сделал на военной базе Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.

«Меня не беспокоит ничего из того, что касается Илона», — приводит его слова ТАСС.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Маск регулярно употреблял наркотические препараты во время предвыборной кампании Трампа.

Журналисты уточняли, что основатель Tesla принимал и иные запрещенные вещества, а также возил с собой специальный контейнер для медикаментов. По неподтвержденным данным, в нем находился стимулятор. Издание получило эту информацию от очевидцев.

При этом в статье подчеркивается, что нет доказательств употребления Маском наркотиков во время его работы в Белом доме в качестве государственного служащего.

Ранее сообщалось, что Маск пришёл в Белый дом с синяком под глазом и пошутил про жену Макрона.