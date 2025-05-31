ВСУ в Часовом Яре используют канал Северский Донец — Донбасс в качестве укрепления

Украинские военные используют канал Северский Донец — Донбасс в Часов Яре в ДНР в качестве укрепления. Противник пока не готов полностью оставить город, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
При этом руководитель ДНР отметил, что ВС РФ улучшили свои позиции в населенном пункте, приблизив его освобождение.
«Мы видим улучшения позиций для наших подразделений, однако пока что говорить, что противник готов город оставить, такого мы не видим. Противник продолжает перебрасывать резервы, за счет того, что через город проходит канал “Северский Донец”, который они используют как свои укрепления», — заявил Пушилин.
Он добавил, что в окрестностях Часова Яра выстраивается благоприятная обстановка для российских военных. В первую очередь она формируется благодаря действиям самих военнослужащих.
Также Пушилин заявил, что военные используют различные варианты для того, чтобы освободить город, но с наименьшими потерями.
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