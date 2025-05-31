ВСУ в Часовом Яре используют канал Северский Донец — Донбасс в качестве укрепления

«Мы видим улучшения позиций для наших подразделений, однако пока что говорить, что противник готов город оставить, такого мы не видим. Противник продолжает перебрасывать резервы, за счет того, что через город проходит канал “Северский Донец”, который они используют как свои укрепления», — заявил Пушилин.