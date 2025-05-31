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Материалы дела танкера Eagle S переданы в генпрокуратуру Финляндии

Финские правоохранительные органы завершили предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море.

Финские правоохранительные органы завершили предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море. Как сообщает Yle, материалы дела уже переданы в генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.

230-метровый танкер под флагом Островов Кука, полностью загруженный нефтью, был задержан в территориальных водах Финляндии. Расследование велось под контролем полиции Хельсинки после инцидента с повреждением подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Напомним, что Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО вечером 14 мая попытались задержать в международных водах Финского залива нефтяной танкер Jaguar под флагом Габона, который следовал из индийского порта Сикка в порт Приморск, Ленинградской области.