Материалы дела танкера Eagle S переданы в генпрокуратуру Финляндии

Финские правоохранительные органы завершили предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море. Как сообщает Yle, материалы дела уже переданы в генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.