Красноярский край продолжает обновление системы здравоохранения

Котюков напомнил, что два года назад он приветствовал выпускников медуниверситета, среди которых было мало желающих работать в государственных учреждениях. Однако ситуация изменилась: более 60% студентов и ординаторов, обучающихся по целевому набору, определились с местом работы. Губернатор акцентировал внимание на важности поддержки молодых специалистов, призвав всех к слаженной работе в этом направлении.