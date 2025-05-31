Красноярский край продолжает обновление системы здравоохранения

В своем ежегодном послании губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил о продолжении масштабной модернизации здравоохранения в регионе.
Он подчеркнул, что сохранение населения и улучшение доступности качественной медицинской помощи остаются приоритетными задачами.
В 2024 году в крае было построено 72 новых медицинских объекта, приобретено свыше 2000 единиц оборудования и 85 автомобилей скорой помощи, а также проведен капитальный ремонт 84 учреждений. В 2025 году запланировано открытие женских консультаций в Березовке и Богучанах, а также завершение строительства поликлиник в Красноярске и Емельяново.
Ключевое внимание будет уделено развитию первичного звена и решению проблемы кадрового дефицита. В связи с этим министерство здравоохранения края сообщает о поручении губернатора увеличить набор студентов в медтехникумы и пересмотреть штатные расписания учреждений для более эффективного использования кадровых ресурсов. Также рассматривается возможность централизации закупок медикаментов и внедрения современных информационных систем.
Губернатор отметил, что благодаря целевому обучению и образовательным сертификатам более 60% выпускников медицинского университета уже заключили трудовые договоры с местными учреждениями.
Котюков напомнил, что два года назад он приветствовал выпускников медуниверситета, среди которых было мало желающих работать в государственных учреждениях. Однако ситуация изменилась: более 60% студентов и ординаторов, обучающихся по целевому набору, определились с местом работы. Губернатор акцентировал внимание на важности поддержки молодых специалистов, призвав всех к слаженной работе в этом направлении.
Ранее рассказывали, что губернатор рассказал о новых мерах поддержки для участников СВО.