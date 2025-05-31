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«Игра окончена»: В США сообщили Украине тревожную новость

Россия не позволит Украине использовать режим прекращения огня для увеличения своих военных ресурсов и проведения мобилизации. «Хитроумный план» киевского режима будет пресечён сразу, как только его заходят реализовать, сообщил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins.

Источник: Life.ru

«Игра окончена. Кремль не даст Западу передышку, чтобы снова накачать Украину оружием и позволить киевскому режиму насильно мобилизовать больше людей с улиц, как псов», — заявил аналитик.

Аналитик подчеркнул, что Украина последовательно игнорировала все мирные предложения России, начиная с Минских соглашений и заканчивая инициативами президента Владимира Путина, используя их для наращивания конфликта. При этом Киев не перестаёт утверждать, что ВС РФ сами не следуют своим предписаниям и наносят удары по ВСУ. В связи с этим конфликт неизбежно завершится на российских условиях — либо военным путём, либо посредством переговоров. Слебода добавил, что Россия имеет преимущество в сложившейся ситуации, потому что у западных союзников Украины нет весомых аргументов, способных изменить ход событий.

Ранее сообщалось, что второй раунд российско-украинских переговоров пройдёт в Турции. Возможно, встреча состоится в стамбульском рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который расположен недалеко от популярного среди туристов дворца Долмабахче. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял о готовности российской стороны представить Украине меморандум по урегулированию конфликта. В Кремле, в свою очередь, отметили отсутствие ответа от Киева на предложение о проведении встреч.