Аналитик подчеркнул, что Украина последовательно игнорировала все мирные предложения России, начиная с Минских соглашений и заканчивая инициативами президента Владимира Путина, используя их для наращивания конфликта. При этом Киев не перестаёт утверждать, что ВС РФ сами не следуют своим предписаниям и наносят удары по ВСУ. В связи с этим конфликт неизбежно завершится на российских условиях — либо военным путём, либо посредством переговоров. Слебода добавил, что Россия имеет преимущество в сложившейся ситуации, потому что у западных союзников Украины нет весомых аргументов, способных изменить ход событий.