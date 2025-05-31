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Радий Хабиров подписал указ о Дне эпоса «Урал батыр»

Ежегодно День древнего башкирского эпоса будет праздноваться 8 июня.

Источник: Культура.РФ

Глава РБ Радий Хабиров подписал указ о Дне эпоса «Урал батыр». Ежегодно он будет праздноваться 8 июня.

По данным документа, который опубликован на портале правовой информации, памятный день учрежден в целях сохранения, развития и популяризации башкирского народного эпоса.

Правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий, определить источники их финансирования. Администрациям муниципалитетов — провести мероприятия направленные на популяризацию башкирского народного эпоса «Урал батыр».

Указ вступил в силу со дня подписания 30 мая.