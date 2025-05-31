Глава РБ Радий Хабиров подписал указ о Дне эпоса «Урал батыр». Ежегодно он будет праздноваться 8 июня.
По данным документа, который опубликован на портале правовой информации, памятный день учрежден в целях сохранения, развития и популяризации башкирского народного эпоса.
Правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий, определить источники их финансирования. Администрациям муниципалитетов — провести мероприятия направленные на популяризацию башкирского народного эпоса «Урал батыр».
Указ вступил в силу со дня подписания 30 мая.