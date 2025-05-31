Стало известно о «мрачных настроениях» на встрече по Украине в Гааге

«Мрачные настроения» царили на новой встрече представителей «коалиции желающих» в Гааге. Сторонники продолжения военной помощи Украине в Европе пришли к выводу, что им нужно «стать реалистами» и быть готовыми к тому, что президент США Дональд Трамп «бросит» Украину. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
В статье отмечается, что британские и французские чиновники теперь «смещают акцент с развертывания войск на Украине на поддержание обороны Киева без участия США».
Один из западных чиновников, описывая «мрачное настроение» на встрече в Гааге призвал быть реалистами и признать, что США никогда не будут на борту инициатив по дальнейшей поддержке Киева.
По словам источника издания, участники коалиции предполагают, что США будут продолжать только частичную помощь, например разведданные.
В статье также говорится, что публично «коалиция желающих» продолжит поддерживать мирные усилия Трампа. Делается это «по просьбе украинских чиновников, которые опасаются, что если этого не сделать, то лидер США прекратит поставки оружия и обмен разведданными».
Ранее Трамп высказался об ответных ударах России по Украине. Глава Белого дома заявил, что был удивлен новостям об этом.