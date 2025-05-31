Стало известно о «мрачных настроениях» на встрече по Украине в Гааге

«Мрачные настроения» царили на новой встрече представителей «коалиции желающих» в Гааге. Сторонники продолжения военной помощи Украине в Европе пришли к выводу, что им нужно «стать реалистами» и быть готовыми к тому, что президент США Дональд Трамп «бросит» Украину. Об этом пишет британская газета The Telegraph.