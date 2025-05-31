В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Парламент Грузии 1 апреля принял этот закон в третьем и окончательном чтении. В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого в 2024 году на фоне массовых протестов, аналог FARA предусматривает заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц. Он, согласно нормам, вступил в силу на 60-й день после опубликования на официальном портале Законодательного вестника.