В Пермский край приехал зампредседателя правительства России Александр Новак

30 мая заместитель председателя правительства России Александр Новак с рабочим визитом прибыл в Пермский край. Вместе с губернатором Дмитрием Махониным он посетил научно-технологические центры и промышленные предприятия региона, где ознакомился с их деятельностью и ключевыми проектами. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Одной из остановок стал Пермский научно-образовательный центр, который входит в тройку лидеров среди аналогичных структур в России. Центр ежегодно разрабатывает более сотни технологий, которые затем применяются на промышленных предприятиях. Он также играет важную роль в координации работы университетов и заводов, помогая решать актуальные задачи. С прошлого года НОЦ получил статус центра по разработке беспилотных авиационных систем.
Также делегация побывала в Центре исследования керна и пластовых флюидов — это один из масштабных инвестиционных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в регионе. Сейчас он работает совместно с другими научными учреждениями, что позволяет комплексно изучать процессы добычи нефти и разрабатывать технологии для повышения ее отдачи.
Во время встречи Новак и Махонин обсудили текущее состояние и перспективы экономического роста Пермского края. Губернатор рассказал о росте валового регионального продукта, развитии малого и среднего бизнеса, а также ключевых проектах государственно-частного партнерства. Особое внимание было уделено программе газификации, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и планам по развитию Особой экономической зоны.
Александр Новак отметил заметный прогресс региона за последние годы — как по уровню инвестиций и ВРП, так и по внедрению современных технологий и роботизации. Он подчеркнул важность повышения производительности труда и поддержал инициативы края, включая развитие креативных индустрий как дополнительного ресурса для самореализации жителей.
В рамках визита вице-премьер также посетил технопарк «Морион Диджитал», где прошла выставка отечественных робототехнических решений. В технопарке работают более 80 компаний, включая Promobot — одного из организаторов мероприятия. Эта компания разрабатывает роботов для медицины, образования, сферы услуг и промышленности, поставляя их как по России, так и за рубеж. Среди последних разработок — новые системы автоматизации и учебные роботы для подготовки специалистов в сфере робототехники.