В Пермский край приехал зампредседателя правительства России Александр Новак

В рамках визита вице-премьер также посетил технопарк «Морион Диджитал», где прошла выставка отечественных робототехнических решений. В технопарке работают более 80 компаний, включая Promobot — одного из организаторов мероприятия. Эта компания разрабатывает роботов для медицины, образования, сферы услуг и промышленности, поставляя их как по России, так и за рубеж. Среди последних разработок — новые системы автоматизации и учебные роботы для подготовки специалистов в сфере робототехники.