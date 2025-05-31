До 14 человек пострадали в Курской области от ударов ВСУ

Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, возросло до 14 человек.
В Льговском районе, как уточняется, из-за ночной атаки пострадали ещё двое детей. «У них минно-взрывная травма, — написал Хинштейн в своем телеграм-канале. — Состояние средней степени тяжести».
Из числа пострадавших в Рыльске 6 человек в состоянии средней степени тяжести (среди них двое несовершеннолетних), один мужчина — в тяжёлом состоянии. Все находятся в Курской областной больнице.
Удары ВСУ по территории области продолжаются. Рано утром в Рыльском районе «враг атаковал территорию агрофирмы “Южная”. Возникший пожар ликвидируют пожарные.
В результате удара в соседнем многоквартирном доме, как уточнил Хинштейн, выбиты и повреждены окна, входная дверь и кровля.
Легкие ранения получили два жильца, им медпомощь оказана на месте.