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До 14 человек пострадали в Курской области от ударов ВСУ

Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, возросло до 14 человек.

Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, возросло до 14 человек.

В Льговском районе, как уточняется, из-за ночной атаки пострадали ещё двое детей. «У них минно-взрывная травма, — написал Хинштейн в своем телеграм-канале. — Состояние средней степени тяжести».

Из числа пострадавших в Рыльске 6 человек в состоянии средней степени тяжести (среди них двое несовершеннолетних), один мужчина — в тяжёлом состоянии. Все находятся в Курской областной больнице.

Удары ВСУ по территории области продолжаются. Рано утром в Рыльском районе «враг атаковал территорию агрофирмы “Южная”. Возникший пожар ликвидируют пожарные.

В результате удара в соседнем многоквартирном доме, как уточнил Хинштейн, выбиты и повреждены окна, входная дверь и кровля.

Легкие ранения получили два жильца, им медпомощь оказана на месте.