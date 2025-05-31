Токаев: Устранять «белые пятна» истории — наш священный долг

Стоит отметить, что в других странах такие объемные исследования до сих пор не осуществлены. Это результат упорного труда. Выражаю искреннюю признательность всем гражданам, в том числе членам Комиссии, активно участвовавшим в исследовательской деятельности. Их труд непременно будет удостоен высоких наград. Сейчас ученые систематизируют и упорядочивают собранную информацию. Эта работа очень важна для будущего нашей нации.