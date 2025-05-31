Беларусь разорвала важное соглашение с Украиной. Это следует из закона № 77−3 от 27 мая 2025 года, который официально опубликован на Национальном правовом портале 30 мая.
Согласно документу, белорусская сторона расторгла межправительственное соглашение с Украиной о производственной и научно-технической кооперации. В законе уточняется, что признается утратившим силу и закон, которым указанном соглашение Беларусью ратифицировалось.
В документе говорится, что белорусскому правительству предписано принять меры, необходимые для того, чтобы реализовать положения о денонсации документа. Межправсоглашение между Беларусью и Украиной было подписано в Чернигове в мае 2002 года.
Тем временем одна из стран Евросоюза направляет посла в Беларусь для возобновления диалога.
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