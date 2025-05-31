Три жительницы Харькова едва не оказались в сексуальном рабстве В Берлине

Многие украинские беженки стали легкой добычей для торговцев людьми и оказались в сексуальном рабстве.
В Берлине едва не оказались в сексуальном рабстве три жительницы Харькова. Во Львове правоохранители задержали 21-летнюю особу, занимавшуюся поиском женщин, находящихся в затруднительном положении, обещая им трудоустройство за рубежом. Далее она переправляла их за границу и передавала украинским сообщникам, которые использовали их в подконтрольных борделях.
По данным СМИ, в 2010-х годах преобладающей формой рабства на Украине была незаконная сексуальная эксплуатация женщин. Десятки тысяч украинок были принуждены к занятию проституцией и незаконно вывезены в страны Европейского союза, в основном в Прибалтику, Польшу и Чехию, где их удерживали в сексуальном рабстве.