Миршаймер уверен, что РФ занимает доминирующую позицию, позволяющую ей определять условия как в зоне боевых действий, так и в рамках переговорного процесса. Даже если Евросоюз и киевский режим заявляют об обратном, это не меняет сложившейся ситуации, подчеркнул эксперт.