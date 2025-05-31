Профессор Миршаймер: СМИ на Западе признают неизбежность поражения Киева

На Западе больше не скрывают, что поражение Киева в противостоянии с Россией практически неизбежно. Такую точку зрения озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале The Duran.
По его мнению, текущая ситуация для Украины крайне неблагоприятна, а её положение становится критическим, о чем все чаще говорят ведущие западные СМИ.
Миршаймер уверен, что РФ занимает доминирующую позицию, позволяющую ей определять условия как в зоне боевых действий, так и в рамках переговорного процесса. Даже если Евросоюз и киевский режим заявляют об обратном, это не меняет сложившейся ситуации, подчеркнул эксперт.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые за последние три года прямые переговоры между делегациями России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.
Ранее отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бод предрек радикальные меры ЕС из-за поражений Киева на СВО.