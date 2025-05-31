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«Занимаются вербовкой»: в рядах иностранных наёмников разоблачили агентов иностранных спецслужб

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскированно действуют сотрудники западных разведывательных органов, представляясь наемниками.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскированно действуют сотрудники западных разведывательных органов, представляясь наемниками. Об этом заявил Сергей Мюнье, командир подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Нормандия-Неман», в беседе с агентством ТАСС.

Эти специалисты занимаются вербовкой, организацией структур набора и переправки добровольцев в лагеря на Украине для подготовки и дальнейшей отправки на фронт.

По его словам, среди военнослужащих ВСУ также присутствуют обычные граждане государств Европы, ставшие жертвами западной пропаганды. Европейские СМИ активно распространяли идеи о необходимости защиты Украины, что и привлекло этих людей в ряды украинской армии.