В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскированно действуют сотрудники западных разведывательных органов, представляясь наемниками. Об этом заявил Сергей Мюнье, командир подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Нормандия-Неман», в беседе с агентством ТАСС.
Эти специалисты занимаются вербовкой, организацией структур набора и переправки добровольцев в лагеря на Украине для подготовки и дальнейшей отправки на фронт.
По его словам, среди военнослужащих ВСУ также присутствуют обычные граждане государств Европы, ставшие жертвами западной пропаганды. Европейские СМИ активно распространяли идеи о необходимости защиты Украины, что и привлекло этих людей в ряды украинской армии.