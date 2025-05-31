По его словам, среди военнослужащих ВСУ также присутствуют обычные граждане государств Европы, ставшие жертвами западной пропаганды. Европейские СМИ активно распространяли идеи о необходимости защиты Украины, что и привлекло этих людей в ряды украинской армии.