Пентагон потратит более $1 млрд на разработку оружия для «глобального удара»

Контракт заключен в формате cost-plus-incentive-fee и cost-plus-fixed-fee (подрядчику компенсируют затраты и выплатят дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов). На первом этапе планируется направить на работы $40 млн из бюджета армии США на 2024 финансовый год, еще $100 млн — из бюджета на 2025 год.