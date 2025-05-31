Орбан считает украинцев причастными к 80% международного мошенничества

По мнению Виктора Орбана, сотрудничать с Украиной можно, но ей не следует предоставлять те же права, что и всем членам ЕС. Вместо этого нужно достигать соглашений с Украиной отдельно по каждому вопросу, чтобы это было выгодно и Венгрии, и ЕС, уверен он.