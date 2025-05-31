WP: США могут надавить на Украину, чтобы она отправилась на переговоры с Россией

Соединенные Штаты пока не приняли решения о том, будут ли они направлять своего представителя на второй раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Это объяснимо: Украина своего участия не подтверждала и до сих пор непонятно, состоится ли в ближайший понедельник встреча делегаций сторон. Издание The Washington Post считает, что «следующий раунд переговоров под вопросом», но США могут надавить на Киев, чтобы украинские представители все-таки отправились в Стамбул.