Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев выступит кандидатом от ЕР на выборах губернатора Иркутской области

Решение принято на пленарном заседании в рамках форума первичных отделений партии.

Источник: Без источника

Действующий глава Иркутской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кобзев выступит кандидатом от ЕР на выборах губернатора Приангарья. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в рамках форума (18+) первичных отделений партии, стартовавшем сегодня, 31 мая, в Тальцах, пишет ИА IkutskMedia.

Напомним, что в списке кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы губернатора Приангарья было четыре человека:

  • Руководитель Ассоциации многодетных семей «Берегиня» Юлия Акишина;
  • Секретарь Иркутского регионального отделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;
  • заместитель председателя думы Иркутска, директор энергозавода и главный энергетик филиала ПАО «Яковлев» — Иркутский авиационный завод Алексей Савельев;
  • член Генерального совета партии, ветеран специальной военной операции, глава Хребтовского сельского поселения Александр Хливицкий.