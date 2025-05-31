Игорь Кобзев выступит кандидатом от ЕР на выборах губернатора Иркутской области

Действующий глава Иркутской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кобзев выступит кандидатом от ЕР на выборах губернатора Приангарья. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в рамках форума (18+) первичных отделений партии, стартовавшем сегодня, 31 мая, в Тальцах, пишет ИА IkutskMedia.