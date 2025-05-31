Игорь Кобзев выступит кандидатом от ЕР на выборах губернатора Иркутской области

Действующий глава Иркутской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кобзев выступит кандидатом от ЕР на выборах губернатора Приангарья. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в рамках форума (18+) первичных отделений партии, стартовавшем сегодня, 31 мая, в Тальцах, пишет ИА IkutskMedia.
Напомним, что в списке кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы губернатора Приангарья было четыре человека:
- Руководитель Ассоциации многодетных семей «Берегиня» Юлия Акишина;
- Секретарь Иркутского регионального отделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;
- заместитель председателя думы Иркутска, директор энергозавода и главный энергетик филиала ПАО «Яковлев» — Иркутский авиационный завод Алексей Савельев;
- член Генерального совета партии, ветеран специальной военной операции, глава Хребтовского сельского поселения Александр Хливицкий.