Ранее полковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что попытки западных стран предоставить Украине большое количество вооружений неизбежно ведут к увеличению потерь для Киева. Полковник также отметил, что преимущество в конфликте остается на стороне России.